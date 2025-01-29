Google приблизил долг перед российскими телеканалами к числу гугол

Следует отметить, что в начале ноября 2024 года долг составлял два ундециллиона рублей. Даже тот размер штрафа, по мнению экспертов, превышал всё богатство мира.
Отказ Google оплачивать штрафы за несоблюдение законов РФ ежедневно увеличивает их сумму за счёт пеней. Итоговая сумма приближается к числу со ста нулями, известному как гугол.
Напомним, российские телекомпании подали иск к корпорации Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube. В список пострадавших входят телеканал «Звезда», Первый канал, «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего затронуто 17 телеканалов.