Google приблизил долг перед российскими телеканалами к числу гугол

Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона рублей. В европейской системе короткой шкалы это число с 39 нулями, а в длинной — с 72 нулями. Такая задолженность скопилась у компании к 15 января из-за невыполнения требования возобновить работу аккаунтов российских медиа на YouTube, сообщает РБК.