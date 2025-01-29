Первый в ДФО: Приморский край получил 9,6 млрд. руб. на развитие

Приморский край получил более 9,6 миллиарда рублей на 2025 год в рамках соглашения с Минвостокразвития России, которые направят на реализацию 20 мероприятий, входящих в план социального развития центров экономического роста. Регион занимает первое место по объёму федерального финансирования среди 11 субъектов Дальнего Востока.
По данным краевого министерства экономического развития, в следующем году завершат 15 ключевых проектов, направленных на улучшение жизни жителей и создание комфортной городской среды. Многие из них уже активно реализуются.
В Находке построят мощные центры электрического питания, которые обеспечат электроэнергией районы улиц Пляжной и Советской. В Большом Камне наладят теплоснабжение для микрорайона «Нагорный». В Некруглово появятся новые сети водоснабжения и водоотведения, а также будет построена автомобильная дорога, которая соединится с трассой Григорьевка — Новожатково.
В планах обновление 30 дворов на Дальнем Востоке и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Находке и Большом Камне. На создание снайпинг-центра в Надеждинском районе выделено 250 миллионов рублей. Также запланирована реконструкция дороги от посёлка Русский до Минки с бюджетом 4,8 миллиона рублей.
Ещё одним важным направлением станет открытие 65 современных мастерских в учреждениях среднего профессионального образования. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Благодаря этим мастерским появятся квалифицированные кадры для ключевых отраслей экономики, что поддержит развитие местного производства.
Кроме того, средства направят на реализацию масштабных проектов: строительство школы на 1125 мест во Владивостоке, реконструкцию здания «Матросского клуба» под центр креативных индустрий, создание круглогодичного семейного горнолыжного курорта «Арсеньев» и парка «Минный городок» во Владивостоке.
В сентябре этого года на Восточном экономическом форуме планируют открыть пилотную площадку Инновационного научно-технологического центра на острове Русском. Этот объект ускорит разработку и внедрение отечественных технологий для замены импортных компонентов в ключевых отраслях Дальнего Востока.
С 2025 года муниципалитеты получат субсидии на развитие туристических маршрутов. Например, на острове Русском выделят около 130 миллионов рублей для обустройства «Трансроссийского веломаршрута», а в Находкинском округе почти 170 миллионов рублей направят на создание туристической тропы. Эти проекты помогут привлечь туристов и поддержать активный образ жизни местных жителей.
По словам министра экономического развития Приморского края Андрея Блохина, перечисленные проекты являются частью масштабного плана. Он подчеркнул, что их реализация внесёт вклад в устойчивое развитие региона и сделает Приморье более комфортным для жизни, работы и отдыха. Также продолжится работа по привлечению дополнительных инвестиций и ресурсов при поддержке федеральных центров.