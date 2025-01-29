Первый в ДФО: Приморский край получил 9,6 млрд. руб. на развитие

С 2025 года муниципалитеты получат субсидии на развитие туристических маршрутов. Например, на острове Русском выделят около 130 миллионов рублей для обустройства «Трансроссийского веломаршрута», а в Находкинском округе почти 170 миллионов рублей направят на создание туристической тропы. Эти проекты помогут привлечь туристов и поддержать активный образ жизни местных жителей.