За какую работу пенсионерам готовы платить 190 тысяч рублей в месяц

Именно столько денег готовы платить водителям-курьерам со своим собственной машиной. Да, для этого необходимо иметь водительское удостоверение, а также минимальный стаж вождения от двух лет и в целом быть в состоянии много ездить в течение дня, но в объявлении прямо указано то, что работодатель готов рассматривать на эту позицию в том числе и пенсионеров. В принципе для многих такая работа может быть вполне приемлемой.