За какую работу пенсионерам готовы платить 190 тысяч рублей в месяц

Достаточно сказать, что за 2024 год очень сильно подорожала масса популярных среди россиян продуктов, в частности, картошка выросла в цене больше чем на 60%, по официальным данным Росстата. Сильнее всего инфляция бьёт по кошелькам пенсионеров.
Это связано не только с тем, что именно люди старшего поколения тратят самую большую долю своих ежемесячных доходов на продовольствие, которое растёт в цене быстрее всех остальных категорий товаров и услуг, но и тем, что индексация пенсий не поспевает за подорожанием. В январе социальные выплаты пенсионеров проиндексировали всего на 7,3%. В феврале их повысят ещё на 2,2%, чтобы сравняться с официальной инфляцией в 9,5%.
На практике такое положение дел стимулирует пожилых людей искать себе какую-то работу для того, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. В сегодняшних условиях, когда постоянно растут цены и быстрее всего это происходит именно в продуктовом сегменте, прожить лишь на одну пенсию становится достаточно сложно. Так что пенсионеры сейчас зачастую вынуждены идти и искать себе занятие с целью улучшения своего материального состояния.
И здесь возникает второй важный аспект и ещё одна ключевая примета нынешнего времени, а именно — дефицит труда. В России вот уже больше года наблюдается острая нехватка рабочих рук. После того, как отечественная промышленность была под завязку обеспечена заказами, выяснилось, что работников у нас не хватает. Так что государство было вынуждено пойти на очень серьёзный шаг — вернуть ежегодную индексацию пенсий работающим.
Это было сделано для того, чтобы пенсионеры шли работать со спокойным осознанием того, что теперь они не теряют часть своей пенсии. Раньше, если они продолжали трудиться, им не повышали пенсию, и многим было от этого факта обидно. Теперь права работающих и неработающих пенсионеров в плане индексации сравнялись, и представители старшего поколения начали потихонечку выходить на рынок труда.
Коммерческие компании всячески приветствуют данный процесс. Им это крайне выгодно. Во-первых, потому, что рынок труда наводняется рабочими и на их вакансии начали чаще откликаться соискатели. А во-вторых, за счёт их увеличения повысилась и конкуренция, так что теперь работодатели могут хотя бы чуть-чуть начать ужиматься по зарплату, ибо претендентов на одно рабочее место стало чуть больше за счёт пенсионеров.
Сегодня люди старшего поколения могут встретить в интернете массу самых разных вакансий. Однако традиционно граждане смотрят сначала наиболее высокооплачиваемые из них. И тут сервис «Работа.ру» решил проделать специальное исследование на тему того, в какой именно сфере и за что именно российский бизнес готов платить больше всего денег пенсионерам. Самая большая зарплата, которую сейчас можно найти — это 190 тысяч рублей.
Именно столько денег готовы платить водителям-курьерам со своим собственной машиной. Да, для этого необходимо иметь водительское удостоверение, а также минимальный стаж вождения от двух лет и в целом быть в состоянии много ездить в течение дня, но в объявлении прямо указано то, что работодатель готов рассматривать на эту позицию в том числе и пенсионеров. В принципе для многих такая работа может быть вполне приемлемой.
Есть ещё вакансия с зарплатой в районе 120 тысяч рублей в месяц. Здесь уже посложнее. Речь идёт о поиске мастера по ремонту бытовой техники. В этом деле уже нужно иметь отдельную специальность и разбираться в вопросе. 105 тысяч рублей готовы платить ночному кассиру. Такой вариант также подойдёт далеко не всем, ибо работать по ночам для пенсионеров не желательно, ибо здоровье уже может не позволять это делать.