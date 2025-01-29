Часть участников малого парада планет в феврале не будет видна

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Малый парад планет 28 февраля, при котором Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера окажутся в узком секторе неба, будет наблюдаться не полностью — часть его участников окажется не видна в лучах закатного солнца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.