Часть участников малого парада планет в феврале не будет видна

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Малый парад планет 28 февраля, при котором Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера окажутся в узком секторе неба, будет наблюдаться не полностью — часть его участников окажется не видна в лучах закатного солнца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Четыре планеты создадут условия для малого парада планет 28 февраля. Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера окажутся в узком секторе (20 градусов) на закатном небе», — сообщили ТАСС в планетарии.
Из перечисленных планет видна будет только Венера и, возможно, Меркурий. Для наблюдения условного парада важна ясная погода, уточнили астрономы.
«Остальные планеты будут теряться в солнечных лучах», — пояснили в Московском планетарии.
Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже. Также они бывают видимыми и невидимыми (из-за близости к Солнцу).