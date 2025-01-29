1276 детей-сирот из Иркутской области обеспечили жильем в 2024 году

В Приангарье за последние пять лет более пяти тысяч детей-сирот обеспечили жильем, в прошлом году — 1 276 человек. Как стало известно КП-Иркутск, в 2024 на эти цели выделили 4,6 миллиарда рублей. Жилье предоставили в Иркутске, Ангарске, Саянске, Братске и в других территориях региона.