1276 детей-сирот из Иркутской области обеспечили жильем в 2024 году

В Приангарье за последние пять лет более пяти тысяч детей-сирот обеспечили жильем, в прошлом году — 1 276 человек. Как стало известно КП-Иркутск, в 2024 на эти цели выделили 4,6 миллиарда рублей. Жилье предоставили в Иркутске, Ангарске, Саянске, Братске и в других территориях региона.
Помимо этого можно воспользоваться социальной выплатой на приобретение жилого помещения, ее получили 607 человек. 106 из них — это бойцы специальной военной операции, им деньги выдавались в первую очередь. Семь человек воспользовались новой мерой поддержки — выплаты на приобретение жилья в собственность, либо дети-сироты старше 23 лет могут погасить ипотеку.
В новом 2025 году работа продолжится. В планах предоставить жилое помещение 711 людям, а выплаты — 504. Кстати, в последние годы численность детей-сирот в регионе постепенно снижается. Например, в 2022 их было 1 409, а в 2024 — 949.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 31 тысячи жителей Иркутской области переселили из аварийных домов.