Снег и ветер до 28 метров в секунду: погода в Казахстане на 29 января

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег), туман, гололед, на горных перевалах области низовая метель. Ветер северо-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза. В Туркестане — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 0−2 тепла.