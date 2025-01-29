Снег и ветер до 28 метров в секунду: погода в Казахстане на 29 января

В Астане ожидается облачно, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 1−3 мороза.
В Алматы также переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 0−2 тепла.
В Шымкенте будет переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 0−2 тепла.
Ночью снег, днем осадки, на юге, востоке Акмолинской области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20, днем временами 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13 мороза, днем 4 мороза — 1 тепла. В Кокшетау переменная облачность, снег, низовая метель. Днем гололед. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 1−3 мороза.
Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области небольшие осадки (дождь снег). Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 12−17 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 0−2 мороза.
Днем в горных районах области Жетысу осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке, в горных районах области 17−22 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на востоке, в горных районах области 7−12 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 0−2 мороза.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег), туман, гололед, на горных перевалах области низовая метель. Ветер северо-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза. В Туркестане — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 0−2 тепла.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области небольшие осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла, на западе, юге области 5 тепла. В Уральске облачно, небольшие осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−2 мороза.
Ночью на юге, западе Атырауской области небольшой снег. На западе, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, днем 2 мороза-3 тепла. В Атырау облачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 0−2 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на северо-востоке области 8 мороза, днем 2−7 тепла. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 5−7 тепла.
На севере, западе, востоке Актюбинской области осадки (преимущественно снег), гололед, на северо-востоке области низовая метель. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер западный, юго-западный 7−12, на северо-востоке области порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−5 мороза. В Актобе облачно, временами осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−2 мороза.
Снег, метель. На западе, севере Костанайской области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке, юге области 8, днем 0−5 мороза. В Костанае облачно, утром и днем снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 0−2 мороза.
Снег, метель, днем на западе Северо-Казахстанской области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный 9−14, на западе, юге, востоке области 15−20, временами порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на северо-востоке области 15, днем 5−10, на западе области 1 мороза. В Петропавловске облачно, снег, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 6−8 мороза.
Снег, на западе, юге Павлодарской области низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 3−8 мороза. В Павлодаре переменная облачно, снег. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 4−6 мороза.
Ночью на западе, севере Карагандинской области снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель, на западе области временами сильный снег. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, севере области порывы 15−20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юго-востоке области 20, днем 6−11, на западе области 3 мороза. В Караганде облачно, снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 6−8 мороза.
Ночью на западе, севере области Улытау снег, в центре области небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. На востоке области временами туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 16, днем 2−7 мороза. В Жезказгане облачно, ночью небольшой снег, днем снег. Низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 3−5 мороза.
Ночью на севере Восточно-Казахстанской области снег, низовая метель, днем на западе, севере, востоке области снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем на севере области 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 21−26 мороза, днем 3−8, на севере, востоке области 13 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, утром и днем снег. Ветер юго-восточный ночью 1−6, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
На западе, севере области Абай снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный 9−14, утром и днем на западе, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке, юге области 18−23 мороза, днем 3−8, на востоке области 11 мороза. В Семее облачно, снег. Ветер южный, юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 5−7 мороза.
На западе, севере, в центре Кызылординской области небольшие осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11 мороза, днем 3 мороза-2 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 0−2 мороза.
Утром и днем на юге, востоке Жамбылской области осадки (дождь, снег), в горных районах области снег, гололед. Утром и днем в горных районах области низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 1 мороза — 4 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Таразе переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 2−4 тепла.