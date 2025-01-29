На острове Русском появится 50-километровая кольцевая велотропа со смотровыми

«Мы видим, что Русский стал местом притяжения для жителей и гостей Приморья — всех, кто любит активный образ жизни. Сюда едут поплавать в море, покататься на сапе или серфе, прогуляться пешком с рюкзаком по сопкам, покататься зимой на лыжах и, конечно, велопрогулки стали для многих любимым занятием. Сам рельеф острова и виды, которые тут открываются, располагают к этому», — сказал Олег Кожемяко.