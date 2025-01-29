На острове Русском появится 50-километровая кольцевая велотропа со смотровыми

Велотропа длиной в 50 км появится на острове Русском во Владивостоке. Проект создания кольцевого туристического маршрута для велосипедистов, охватывающего весь остров, рассмотрели губернатор края и мэр дальневосточной столицы в ходе рабочей встречи в Москве. На реализацию первого этапа проекта выделено 163,8 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).
«Мы видим, что Русский стал местом притяжения для жителей и гостей Приморья — всех, кто любит активный образ жизни. Сюда едут поплавать в море, покататься на сапе или серфе, прогуляться пешком с рюкзаком по сопкам, покататься зимой на лыжах и, конечно, велопрогулки стали для многих любимым занятием. Сам рельеф острова и виды, которые тут открываются, располагают к этому», — сказал Олег Кожемяко.
В ближайшие годы специалисты достроят недостающий участок вдоль Университетского проспекта, где и установят главный символ проекта — нулевой километр велодорог России, который расположится в районе полукапонира № 5 Владивостокской крепости. Также здесь обустроят смотровые площадки, установят навигационные знаки и информационные щиты. Проект станет первым в России опытом создания полноценной туристической велотропы.
«Во Владивостоке достаточно много жителей, которые активно увлекаются поездками на велосипедах. Мы видим, что созданная для них инфраструктура пользуется большим спросом, поэтому для нас очень важно продолжать ее развивать», — подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков.
Напомним, по инициативе главы края в 2024 году на участке от кампуса ДВФУ до мыса Ахлестышева была создана велодорожка, благодаря которой появилось шесть километров непрерывного пространства для велосипедистов.