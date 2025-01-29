Соискателям в Красноярском крае компенсируют расходы на переезд ради работы

В Красноярском крае действует программа помощи для тех, кто готов переехать в другую местность региона ради работы. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Участники программы получают финансовую поддержку: оплату проезда, аренды жилья, суточные расходы, а также единовременное пособие. Эти меры распространяются как на временное трудоустройство, так и на переезд на постоянное место жительства. Поддержка предоставляется не только работнику, но и членам его семьи.
В 2025 году такую помощь уже получила жительница Лесосибирска, которая переселилась в Норильск для работы главным бухгалтером в Таймырском центре гидрометеорологии.
«Это важный шаг для меня, а финансовая поддержка поможет обустроиться в новом городе», — поделилась участница программы Наталья.
Программа доступна всем клиентам службы занятости, а консультанты берут на себя поиск вакансий и организацию переезда. Подробности можно узнать на портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.