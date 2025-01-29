Соискателям в Красноярском крае компенсируют расходы на переезд ради работы

Участники программы получают финансовую поддержку: оплату проезда, аренды жилья, суточные расходы, а также единовременное пособие. Эти меры распространяются как на временное трудоустройство, так и на переезд на постоянное место жительства. Поддержка предоставляется не только работнику, но и членам его семьи.