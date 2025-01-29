46 тысяч жителей Иркутской области решили сменить место работы в январе 2025

Аналитики hh.ru, проанализировав открытые и обновленные резюме, пришли к выводу, что более 46 тысяч жителей Иркутской области решили найти работу в новом 2025 году.
Как стало известно КП-Иркутск, решение о смене места работы чаще всего приходило менеджерам по продажам (3% новых или обновленных резюме в январе 2025). Затем идут администраторы (2,5%) и водители (2,4%).
— Также в первую десятку специалистов, решивших начать 2025 год с поиска работы, вошли руководители проектов (1,9%), бухгалтеры (1,8%), менеджеры по работе с партнерами, программисты, разработчики (по 1,7%), упаковщики, комплектовщики (1,6%), секретари, помощники руководителя, ассистенты, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (по 1,4%), — поделились в пресс-службе hh.ru.
Кстати, о смене места работы чаще задумывались женщины (51%). Если смотреть на возраст, то больше обновленных резюме поступило от людей в возрасте 35−44 лет (24%) и 25−34 лет (23%). По 14% приходится на работников 18−24 лет и 45−54. 4% — на соискателей от 55 лет и 1% — до 18 лет. Ожидаемая зарплата — 62,6 тысячи рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работающие студенты в среднем получают 70 тысяч рублей в Иркутской области.