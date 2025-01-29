46 тысяч жителей Иркутской области решили сменить место работы в январе 2025

Кстати, о смене места работы чаще задумывались женщины (51%). Если смотреть на возраст, то больше обновленных резюме поступило от людей в возрасте 35−44 лет (24%) и 25−34 лет (23%). По 14% приходится на работников 18−24 лет и 45−54. 4% — на соискателей от 55 лет и 1% — до 18 лет. Ожидаемая зарплата — 62,6 тысячи рублей.