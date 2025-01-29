Александр Шлеменко призвал к полному запрету вейпов в России

Омский боец ММА Александр Шлеменко выступил за полный запрет вейпов в России. Он поддержал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева, который уже несколько лет пытается инициировать этот запрет.
В своем Telegram-канале многодетный отец Александр Шлеменко назвал распространение вейпинга среди подростков «эпидемией» и заявил о неэффективности существующих ограничений. Он добавил, что не сложно найти подростка у школы, который бы не попробовал «эту заразу». Шлеменко подчеркнул важность защиты здоровья детей и призвал каждого взрослого не оставаться в стороне от этого вопроса.
«Те ограничения, которые сейчас существуют, не совсем адекватно работают. Достаточно пройти к любой школе, чтобы увидеть, сколько детей употребляет эту заразу. Я знаю, что недавно запрет на вейпы поддержал Вячеслав Володин. Это большой шаг к будущему здоровью наших детей. Неважно, ваши дети или не ваши это употребляют — вы не должны стоять в стороне. Если мы не поддержим этот запрет, мы можем навредить здоровью наших детей, а это самое важное, что у нас есть», — сказал боец ММА.
Александра даже пригласили в Госдуму на круглый стол для обсуждения данного вопроса, но он пояснил, что не смог принять приглашение из-за занятости в Омске. Шлеменко решил высказать свое мнение через соцсети. К слову, продажа несовершеннолетним электронных сигарет в России уже ограничена.
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