Александр Шлеменко призвал к полному запрету вейпов в России

«Те ограничения, которые сейчас существуют, не совсем адекватно работают. Достаточно пройти к любой школе, чтобы увидеть, сколько детей употребляет эту заразу. Я знаю, что недавно запрет на вейпы поддержал Вячеслав Володин. Это большой шаг к будущему здоровью наших детей. Неважно, ваши дети или не ваши это употребляют — вы не должны стоять в стороне. Если мы не поддержим этот запрет, мы можем навредить здоровью наших детей, а это самое важное, что у нас есть», — сказал боец ММА.