Маск: Трамп призвал SpaceX быстрее вернуть застрявших на МКС астронавтов

Напомним, в начале июня 2024 года американский космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый рейс к МКС с двумя астронавтами на борту. Уже до старта были выявлены технические неисправности. Запланированное возвращение космонавтов на Землю в середине июня не состоялось из-за неспособности США осуществить задачу. В декабре NASA объявило, что необходимо дополнительное время на подготовку к запуску нового Crew Dragon, и потому полёт Crew-10 состоится не ранее конца марта 2025 года.