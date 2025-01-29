Маск: Трамп призвал SpaceX быстрее вернуть застрявших на МКС астронавтов

«Трамп обратился к SpaceX с просьбой как можно скорее вернуть домой двух астронавтов, находящихся на МКС», — сообщил Маск.
Маск заверил, что SpaceX выполнит просьбу нового президента. Он также отметил, что администрация бывшего главы США Джо Байдена совершила «ужасный» поступок, оставив астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниту Уильямс на станции. Они пребывают на МКС с июня 2024 года.
Напомним, в начале июня 2024 года американский космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый рейс к МКС с двумя астронавтами на борту. Уже до старта были выявлены технические неисправности. Запланированное возвращение космонавтов на Землю в середине июня не состоялось из-за неспособности США осуществить задачу. В декабре NASA объявило, что необходимо дополнительное время на подготовку к запуску нового Crew Dragon, и потому полёт Crew-10 состоится не ранее конца марта 2025 года.