36 иностранцев оштрафованы и будут выдворены из Хабаровска

По результатам проведенного рейда в одном из производственных цехов города Хабаровска выявлены иностранные граждане, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», ч. 1 ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы направлены на рассмотрение в Краснофлотский районный суд г. Хабаровска.