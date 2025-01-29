36 иностранцев оштрафованы и будут выдворены из Хабаровска

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю в рамках оперативно-профилактического рейда проверены места пребывания иностранных граждан.
По результатам проведенного рейда в одном из производственных цехов города Хабаровска выявлены иностранные граждане, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», ч. 1 ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы направлены на рассмотрение в Краснофлотский районный суд г. Хабаровска.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по итогам проведенного проверочного мероприятия выявлено 36 иностранных граждан, выходцев из стран ближнего зарубежья, которые были доставлены в адрес отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю с целью проведения проверки по имеющимся автоматизированным учётам МВД России, а также дактилоскопирования на предмет нахождения в федеральном розыске.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях судом назначены административные наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с содержанием в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Хабаровску сроком до момента исполнения решения суда об административном выдворении.
В ходе проверки документов установлено, что 5 иностранных граждан из числа доставленных пребывают и осуществляют трудовую деятельность на территории Российской Федерации с нарушением действующего законодательства Российской Федерации в сфере миграции.
В отношении 8 иностранных граждан были составлены административные протоколы за осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов с назначением наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей.