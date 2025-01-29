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Футболист из Братска ушел из жизни после продолжительной болезни

Глеб Распутин был воспитанником детско-юношеской спортивной школы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глеб Распутин, воспитанник детско-юношеской спортивной школы по футболу, ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом КП-Иркутск сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Братска.

— Очень печальная новость, всем городом переживали за Глеба. Ещё не так давно была надежда на выздоровление. Пусть земля будет пухом, — выражают соболезнования родителям сибиряки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что скорбные вести с передовой пришли в Усть-Кутский район. Во время выполнения боевых задача в зоне специальной военной операции погиб 39-летний сибиряк Александр Сипко.