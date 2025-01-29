Приморцам спишут налоговые долги на 90 миллионов рублей

Согласно внесенным поправкам, в Приморье будут списаны: задолженности по транспортному налогу, числящиеся за умершими гражданами, если в течение трех лет никто из наследников не принял имущество. Также спишут пеню по транспортному налогу, начисленную до 1 января 2023 года, если прошло более трех лет с момента ее возникновения, а недоимка по налогу отсутствует. Помимо этого, простят долги по транспортному налогу, не превышающие 1000 рублей, если истек срок их взыскания через суд.