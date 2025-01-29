Приморцам спишут налоговые долги на 90 миллионов рублей

Инициированные главой региона поправки направлены на уточнение перечня оснований, по которым задолженность может быть признана безнадежной к взысканию. Эти изменения основываются на положениях статьи 59 Налогового кодекса РФ, которая дает субъектам федерации право устанавливать дополнительные критерии для списания долгов, невозможных к погашению.
Согласно внесенным поправкам, в Приморье будут списаны: задолженности по транспортному налогу, числящиеся за умершими гражданами, если в течение трех лет никто из наследников не принял имущество. Также спишут пеню по транспортному налогу, начисленную до 1 января 2023 года, если прошло более трех лет с момента ее возникновения, а недоимка по налогу отсутствует. Помимо этого, простят долги по транспортному налогу, не превышающие 1000 рублей, если истек срок их взыскания через суд.
По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галустa Ахояна, эти изменения помогут сократить количество незначительных задолженностей, судебные издержки по которым часто превышают сами суммы долгов. Главная цель поправок — уменьшить нагрузку на налогоплательщиков, которые допустили небольшую задолженность, и оптимизировать процесс работы с долгами.
«При подготовке изменений учтены предложения Федеральной налоговой службы, что позволило сформировать справедливый и экономически обоснованный подход к списанию задолженностей», — подчеркнул Ахоян.
В общей сложности, принятый законопроект позволит списать транспортные долги, которые жители края по различным причинам не смогли погасить. В общей сложности это около 90 млн рублей. Также это снизит количество судебных разбирательств и упростит взаимодействие налогоплательщиков с органами власти.