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Девять улиц Красноярска подсветят в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще на девяти участках краевой столицы обустроят освещение. Работы выполнят за счет городского бюджета.

Источник: НИА Красноярск

Участки, где будут обустроены сети, определяли, в том числе, с учетом обращений горожан. Освещение обустроят как в районах с многоэтажной жилой застройкой, так и на улицах частного сектора.

Так, фонари установят вдоль центральных улиц поселка Чистый — Чистопрудная и Изумрудная с выходом к остановке общественного транспорта. Самую протяженную улицу осветят в поселке Овинный на ул. Железнодорожников.

Сети уличного освещения оборудуют на улицах с частной жилой застройкой в Октябрьском районе вдоль ул. Плодовая и ул. Пасечная, а также в Николаевке на ул. Овражная.

Подсветят и участок, соединяющий улицы Уярская, Ирбейская, Ермаковская, Давыдова и Одесская с ул. Рейдовая, 67а. Это пешеходный путь, который активно используют школьники.

Освещение появится вдоль дороги к детскому саду № 18 в микрорайоне ХМЗ. Опоры и фонари установят вдоль проезда около дома по ул. Матросова, 30/5, на Коммунальной до набережной в районе ТЦ «Красноярье», на ул. Измайлова на участке от ул. Мичурина до расположенного в конце улицы детского сада.

Также работы проведут в сквере Полтавский в Пашенном, сообщает мэрия.

Отметим, что обычно в течение года после корректировок бюджета добавляются новые участки, так что список может расшириться.

ЖКХ