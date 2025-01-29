Девять улиц Красноярска подсветят в 2025 году

Освещение появится вдоль дороги к детскому саду № 18 в микрорайоне ХМЗ. Опоры и фонари установят вдоль проезда около дома по ул. Матросова, 30/5, на Коммунальной до набережной в районе ТЦ «Красноярье», на ул. Измайлова на участке от ул. Мичурина до расположенного в конце улицы детского сада.