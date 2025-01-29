Девять улиц Красноярска подсветят в 2025 году

Участки, где будут обустроены сети, определяли, в том числе, с учетом обращений горожан. Освещение обустроят как в районах с многоэтажной жилой застройкой, так и на улицах частного сектора.
Так, фонари установят вдоль центральных улиц поселка Чистый — Чистопрудная и Изумрудная с выходом к остановке общественного транспорта. Самую протяженную улицу осветят в поселке Овинный на ул. Железнодорожников.
Сети уличного освещения оборудуют на улицах с частной жилой застройкой в Октябрьском районе вдоль ул. Плодовая и ул. Пасечная, а также в Николаевке на ул. Овражная.
Подсветят и участок, соединяющий улицы Уярская, Ирбейская, Ермаковская, Давыдова и Одесская с ул. Рейдовая, 67а. Это пешеходный путь, который активно используют школьники.
Освещение появится вдоль дороги к детскому саду № 18 в микрорайоне ХМЗ. Опоры и фонари установят вдоль проезда около дома по ул. Матросова, 30/5, на Коммунальной до набережной в районе ТЦ «Красноярье», на ул. Измайлова на участке от ул. Мичурина до расположенного в конце улицы детского сада.
Также работы проведут в сквере Полтавский в Пашенном, сообщает мэрия.
Отметим, что обычно в течение года после корректировок бюджета добавляются новые участки, так что список может расшириться.