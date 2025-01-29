Омичи встречают китайский Новый год 2025

В Омске по данным переписи населения 2020 года проживают более двух тысяч китайцев. Несмотря на представительную диаспору, в Омске празднование чаще всего проходит камерно. Друзья и родные собираются на одним столом и готовят национальную еду (обычно это пельмени цзяодзы, количество которых символизирует будущий достаток). Также проводится уборка дома, что мало отличает празднование традиционного Нового года у россиян.