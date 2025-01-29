Омичи встречают китайский Новый год 2025

Китайский Новый год в Омске наступил в ночь с 28 на 29 января 2025 года и продлится 15 дней. Этот праздник является одним из самых важных событий в китайской культуре. В 2025 году он проходит под знаком Зеленой Деревянной Змеи, символа мудрости и элегантности.
В Омске по данным переписи населения 2020 года проживают более двух тысяч китайцев. Несмотря на представительную диаспору, в Омске празднование чаще всего проходит камерно. Друзья и родные собираются на одним столом и готовят национальную еду (обычно это пельмени цзяодзы, количество которых символизирует будущий достаток). Также проводится уборка дома, что мало отличает празднование традиционного Нового года у россиян.
А вот антураж праздника не перепутать ни с чем. Дома украшаются красными предметами для защиты от коварного мифического чудовища Нянь. Завершается праздник Фестивалем фонарей, символизирующим надежду и счастье.
Интересно, что дата Нового года в китайской культуре непостоянна. Она зависит от лунного цикла. Торжество принято начинать отмечать во второе новолуние, наступившее после дня зимнего солнцестояния 21 декабря. В этом году эта дата выпала на 29 января.
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