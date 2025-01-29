В России разработали счетчик клеток для изучения микроорганизмов

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) разработали прибор, способный считать клетки бактерий, микроскопических грибов и других микроорганизмов с помощью искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Сергей Бочаров.
«Под руководством Максима Геннадьевича Куцева был подготовлен для промышленности образец счетчика клеток, который за счет свечения меченых клеток позволяет определить их количество. Это можно использовать в биотехнологических процессах, чтобы понимать, как происходит рост микроорганизмов, а также в пищевых производствах, чтобы оценить степень загрязнения поверхностей и оборудования. Если взять команду Куцева, у них большой упор делается на реагенты. Мало создать прибор, надо его еще обеспечить теми необходимыми растворами, которыми он заправляется», — сказал Бочаров.
Основным принципом работы прибора является флуоресценция: клетки окрашиваются специальными реагентами, которые начинают светиться при их облучении синим светом, после чего прибор автоматически анализирует изображение и подсчитывает количество микроорганизмов. Это решение заменяет традиционные трудоемкие методы, которые занимают достаточно много времени.
Планируется коммерциализация разработки, это позволит заменить дорогостоящие импортные аналоги, сократить затраты на диагностику и повысить доступность таких устройств для российских лабораторий и предприятий.
Проект реализуют в рамках программы развития «Приоритет 2030». Так называемый счетчик клеток представляет собой электронный прибор массой менее 300 г, который работает на основе свечения микроорганизмов, окрашенных специальными веществами. Технология подсчета клеток реализована с применением предобученных моделей компьютерного зрения, что упрощает процесс анализа для пользователей.
Прибор включает в себя камеру с объективом для получения изображений и микроконтроллер для управления процессом, размещенные в компактном корпусе. Для работы требуется подключение к ПК, смартфону или планшету с предустановленной специализированной программой через USB. Прибор отличается скоростью, точностью и компактностью.