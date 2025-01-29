В России разработали счетчик клеток для изучения микроорганизмов

«Под руководством Максима Геннадьевича Куцева был подготовлен для промышленности образец счетчика клеток, который за счет свечения меченых клеток позволяет определить их количество. Это можно использовать в биотехнологических процессах, чтобы понимать, как происходит рост микроорганизмов, а также в пищевых производствах, чтобы оценить степень загрязнения поверхностей и оборудования. Если взять команду Куцева, у них большой упор делается на реагенты. Мало создать прибор, надо его еще обеспечить теми необходимыми растворами, которыми он заправляется», — сказал Бочаров.