Подрядчиков из Иркутска будут штрафовать за некачественную уборку улиц

— Всем тем, кто не справляется с работой, выдали предписания. В конце января проведём объезды и посмотрим, насколько изменилась ситуация. В противном случае будем применять санкции. За некачественную уборку грозит штраф от 100 тысяч рублей, — уточнил Руслан Болотов.