Подрядчиков из Иркутска будут штрафовать за некачественную уборку улиц

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил, как дорожные службы справляются с уборкой снега на улицах городах. Как стало известно КП-Иркутск, результат не порадовал.
— Всем тем, кто не справляется с работой, выдали предписания. В конце января проведём объезды и посмотрим, насколько изменилась ситуация. В противном случае будем применять санкции. За некачественную уборку грозит штраф от 100 тысяч рублей, — уточнил Руслан Болотов.
Напомним, снегоуборочные работы проводят как днем, так и ночью. Ежедневно улицы приводят в порядок около 130 человек и 70 единиц техники, в их числе самосвалы и погрузчики. В непогоду количество рабочих и специализированных машин увеличивается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что срок активации электронного проездного изменят в Иркутской области с 1 февраля.