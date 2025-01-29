Уникальный туристический автобус для людей с ограниченными возможностями здоровья появился в Красноярске

Автобус отечественного производства изготовлен в Нижнем Новгороде и является единственным подобным в Сибирском федеральном округе. Особенность заключается в том, что его можно адаптировать под разных пассажиров. В обычном режиме транспорт рассчитан на перевозку 25 человек. Специально для маломобильных граждан трансформируются сидения. Одновременно автобус может перевозить до четырех пассажиров, передвигающихся на коляске, при этом доступное количество мест стандартной рассадки — 11, рассказали в агентстве туризма края.