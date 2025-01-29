Уникальный туристический автобус для людей с ограниченными возможностями здоровья появился в Красноярске

Автобус отечественного производства изготовлен в Нижнем Новгороде и является единственным подобным в Сибирском федеральном округе. Особенность заключается в том, что его можно адаптировать под разных пассажиров. В обычном режиме транспорт рассчитан на перевозку 25 человек. Специально для маломобильных граждан трансформируются сидения. Одновременно автобус может перевозить до четырех пассажиров, передвигающихся на коляске, при этом доступное количество мест стандартной рассадки — 11, рассказали в агентстве туризма края.
Автобус оснащен всем необходимым оборудованием и устройствами для путешествий: специальными ремнями безопасности, электрическим подъемником, зарядными устройствами, аудиосистемой для проведения экскурсии, видеонаблюдением.
Первый туристический автобус уже опробовала группа, в состав которой вошли представители социально ориентированных некоммерческих организаций, участники СВО. Они посетили Национальный центр В. П. Астафьева.
«Большое внимание в регионе уделяется доступности мест отдыха и туристических услуг для инвалидов. По государственной программе края “Развитие туризма” туроператорам предоставляются субсидии на организацию туров и экскурсий для разных граждан. С помощью национального проекта “Туризм и гостеприимство” создается инфраструктура с учётом посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря специализированному автобусу возможностей для социальных путешествий станет больше», — рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
В дальнейшем многофункциональный автобус будет использоваться для проведения выездных экскурсий по территории края.