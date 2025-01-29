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Краевой ЗАГС назвал полный список красивых дат для свадеб 2025 года

Сочетание цифр добавит еще больше волшебства и романтики в день свадьбы.

Источник: Комсомольская правда

Краевой комитет ЗАГС решил помочь жителям Прикамья, решим заключить брачные узы. Чтобы день свадьбы добавил еще больше волшебства и романтики его необходимо провести в красивую дату.

Работники ЗАГС подобрали более 25 оставшихся красивых дат этого года: 02.02.2025, 14.02.2025, 20.02.2025, 25.02.2025, 03.03.2025, 25.03.2025, 04.04.2025, 25.04.2025, 05.05.2025, 06.06.2025, 20.06.2025, 25.06.2025, 07.07.2025, 08.07.2025, 25.07.2025, 08.08.2025, 09.09.2025, 25.09.2025, 10.10.2025, 25.10.2025, 11.11.2025, 25.11.2025, 12.12.2025, 25.12.2025.

«Особенное сочетание цифр может стать талисманом вашей любви. Такая дата выделит вашу свадьбу среди других и останется в памяти надолго. Удобство: Красивые даты легко запоминаются, и их всегда приятно писать в документах», — приводят аргументы для выбора красивых дат в краевом комитете.

Популярные даты бронируют заранее, поэтому уже сейчас необходимо задуматься о выборе дня свадьбы. Для подачи заявления о заключении брака на дату, которая нравится больше всего, надо обратиться в любой отдел ЗАГС Пермского края.

Регистрация заключения брака назначается по истечению месяца со дня подачи заявления, но не позднее чем через 12 месяцев для случаев, если нет оснований для сокращения срока.