Краевой ЗАГС назвал полный список красивых дат для свадеб 2025 года

«Особенное сочетание цифр может стать талисманом вашей любви. Такая дата выделит вашу свадьбу среди других и останется в памяти надолго. Удобство: Красивые даты легко запоминаются, и их всегда приятно писать в документах», — приводят аргументы для выбора красивых дат в краевом комитете.