Ученые обнаружили на Байкале новый вид водорослей

Ученые обнаружили ранее неизученный эндемичный вид водорослей на Байкале.
Исследовательская работа привела к выделению Ольхонского морфотипа Draparnaldioides, который может стать десятым видом данного рода. Водоросли этого рода играют важную роль в экосистеме Байкала, образуя целый растительный пояс, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу фонда «Озеро Байкал».
Байкальский музей Сибирского отделения РАН завершил годовой проект по изучению исчезающих видов флоры, который привел к открытию нового вида водорослей — Ольхонского морфотипа Draparnaldioides. За полгода работы с привлечением водолазов было собрано более 70 образцов эндемиков, что позволило расширить экспозицию музея. Ученые отмечают, что девять других видов рода Draparnaldioides были описаны еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером.
Кроме того, ученые провели эксперимент с аквариумным комплексом, который продемонстрировал, что отсутствие дополнительного освещения увеличивает срок жизни водорослей до двух месяцев, что является рекордом для данного вида.
Новое открытие имеет значительное значение для понимания флоры Байкала и его экосистемы.