Ученые обнаружили на Байкале новый вид водорослей

Байкальский музей Сибирского отделения РАН завершил годовой проект по изучению исчезающих видов флоры, который привел к открытию нового вида водорослей — Ольхонского морфотипа Draparnaldioides. За полгода работы с привлечением водолазов было собрано более 70 образцов эндемиков, что позволило расширить экспозицию музея. Ученые отмечают, что девять других видов рода Draparnaldioides были описаны еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером.