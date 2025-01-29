В Красноярске за первенца вручили первый региональный маткапитал

Так, с 2025 года женщинам, которые родили своего первого ребенка до 23 лет, будет предоставляться (в дополнение к федеральному маткапиталу) региональный сертификат. Оформить его можно в МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства или через портал госуслуг.