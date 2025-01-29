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В Красноярске за первенца вручили первый региональный маткапитал

Мера предоставляется в рамках нацпроекта «Семья».

Источник: AP 2024

Первый региональный маткапитал за рождение первенца вручили 22-летней Снежане, которая родила своего первого ребенка в начале января. Его размер в текущем году составляет 100 тысяч рублей.

Так, с 2025 года женщинам, которые родили своего первого ребенка до 23 лет, будет предоставляться (в дополнение к федеральному маткапиталу) региональный сертификат. Оформить его можно в МФЦ или в территориальном отделении соцзащиты по месту жительства или через портал госуслуг.

Как сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края, эти средства семья сможет направить на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля, технических средств реабилитации, обучение детей или их мамы, ремонт печи или электропроводки, а также на получение ежегодной выплаты в размере 12 тысяч рублей.