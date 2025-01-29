Потеря ног, сражение с диверсантом: Русский Цезарь спас более 100 сослуживцев на СВО и не сдался

Также замполиту пришлось сразиться с командиром штурмовиков ВСУ, которого отправили в разведку в форме нашего солдата. Он напал на Цезаря с ножом, но был ликвидирован. Летом 2023-го боец ВС РФ попал в засаду, где ему подстрелили ноги. Гитинов сумел переплыть реку к своим, но по их автомобилю прилетели снаряды ВСУ. Тогда он окончательно понял, что ногам пришёл конец. Магомед выжил благодаря товарищам, которые доставили его в госпиталь. Он прошёл реабилитацию и вновь вернулся на фронт.