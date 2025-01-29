Саяно-Шушенская ГЭС не может обеспечить герметичность швов

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление от представителей Саяно-Шушенской ГЭС в адрес Енисейского управления Ростехнадзора о признании недействительным предписания.
В суде рассказали, что специалисты Ростехнадзора провели инспекцию на ГЭС в октябре 2024 года и выдали предписание до 26 октября 2025 года устранить нарушения, а именно — обеспечить герметичность швов перекрытия в помещении гидроподъемников ГА 1 на гребне плотины.
Истец указывает на неисполнимость требования, уверяя, что, несмотря на проведенные работы различными способами, стойкой герметичности швов добиться не удается. Поэтому предписание исполнить невозможно.
Вопрос о принятии заявления к производству решат в течение пяти рабочих дней.
Ранее сообщалось о том, что в Емельяновском районе обнаружили два заброшенных участка площадью более 20 гектаров.