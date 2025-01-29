Глава Перми начал публиковать список адресов ночной уборки снега

Глава Перми Эдуард Соснин начал публиковать список адресов, на которые направят спецтехнику для уборки снега по ночам.
Рассказывая о выездной проверке качества очистки дорог и тротуаров в Свердовском районе Перми 28 января, мэр в своём телеграм-канале опубликовал ссылку на документ со списком объектов, на которые дорожную технику направят в ближайшую ночь. Ранее такой практики не было.
Утром 29 января по дороге на работу пермяки уже могут проверить качество ночной очистки следующих улиц:
Дзержинский район: ул. Мильчакова, ул. Боровая, мкр. Железнодорожный — 5 погрузчиков + 10 автосамосвалов; ул. Малкова, Энгельса, Локомотивная — 1 лаповый погрузчик + 1 грейдер + 4 автосамосвала.
Индустриальный район: парковочные карманы, пешеходные переходы, сугробы — 3 погрузчика + 10 автосамосвалов.
Кировский район: ул. Маршала Рыбалко, ул. Светлогорская, ул. Адмирала Ушакова, ул. Ласьвинская — 3 погрузчика + 8 автосамосвалов.
Ленинский район: ул. Спешилова — 2 погрузчика + 4 автосамосвала.
Мотовилихинский район: Бульвар Гагарина — 1 лаповый погрузчик + 1 грейдер + 4 автосамосвала; ул. Грибоедова, ул. Лесная, ул. Ивана Франко, пешеходные переходы, остановки — 3 погрузчика + 6 автосамосвалов.
Орджоникидзевский район: ул. Лянгасова — 1 лаповый погрузчик + 4 автосамосвала; ул. Академика Веденеева, ул. Щербакова, ул. Валежная, ул. Генерала Черняховского — 3 погрузчика + 6 автосамосвалов.
Свердловский район: ул. Куйбышева — 1 лаповый погрузчик + 1 грейдер + 3 погрузчик + 7 автосамосвалов; ул. Белинского, ул. Николя Островского — 1 лаповый погрузчик + 1 грейдер +1 погрузчик + 4 автосамосвала; ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Льва Шатрова — 2 погрузчика + 4 автосамосвала.
В документе также указано, что в каждом районе по ночам также работают погрузчики для расчистки парковок и переходов — снег сваливают в сугробы, чтобы потом их вывезти. Кроме того, чистят дороги в частном секторе, мосты и лестницы.