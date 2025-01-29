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В «чеховской» библиотеке проведут тематическую экскурсию для омичей

Открытие модульной библиотеки приурочено к 165-летию со дня рождения писателя.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня омичи отмечают знаковую дату — 165-летие со дня рождения великого русского писателя Антона Чехова. В новой библиотеке на улице 5-я Рабочая, дом 70а сегодня пройдет тематический вечер. Здесь можно будет почитать любимое произведение Чехова, побывать на тематической экскурсии.

«Чеховская» библиотека в обновленном виде открылась 20 декабря 2024 года. Ремонт библиотеки, проведенный в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Омска», обошелся более чем в 11,7 млн рублей. Интерьер, выполненный в классическом стиле с элементами модерна и арт-нуво, вдохновлен творчеством Чехова.

Библиотека выполнена в современном стиле. Здесь обустроены зоны для любителей чтения всех возрастов: литературное кафе, комфортные зоны для малышей и открытые стеллажи. Особое внимание уделено зоне «Наедине с Чеховым», которая выполнена в стилистике, близкой современности писателя. Также библиотека получила новую мебель, оргтехнику и пополнила свой фонд на 1295 новых книг от ведущих издательств.

Ранее мы писали, что омским школьникам разрешили использовать нейросеть для заданий по русскому языку.