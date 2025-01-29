В «чеховской» библиотеке проведут тематическую экскурсию для омичей

Библиотека выполнена в современном стиле. Здесь обустроены зоны для любителей чтения всех возрастов: литературное кафе, комфортные зоны для малышей и открытые стеллажи. Особое внимание уделено зоне «Наедине с Чеховым», которая выполнена в стилистике, близкой современности писателя. Также библиотека получила новую мебель, оргтехнику и пополнила свой фонд на 1295 новых книг от ведущих издательств.