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Правительство Словакии предложило запретить усыновление детей однополым парам

Правительство Словакии предложило внести изменения в конституцию страны, которые могут существенно повлиять на правила усыновления детей. Согласно опубликованной на сайте кабмина концепции, делать это смогут только супружеские пары, состоящие в традиционном браке между мужчиной и женщиной.

Источник: Life.ru

Право на усыновление также может быть предоставлено одному из супругов, если он находится в браке с родителем ребёнка. В исключительных случаях, когда это соответствует интересам несовершеннолетнего, суд может разрешить усыновление одиноким лицам.

Кроме того, в конституции планируется закрепить положения, которые подтверждают суверенитет Словакии в вопросах культуры и этики. Одной из ключевых инициатив является запрет на преподавание в школах материалов, противоречащих конституционным нормам.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении законодательно зафиксировать в основном законе страны признание только двух гендеров — мужского и женского. По его словам, это необходимо для предотвращения распространения альтернативных самоопределений, которые активно продвигаются некоторыми социальными движениями.