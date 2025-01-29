Талгат Шугулбаев может повторно занять пост главы КСП Омской области

Решение о переназначении Талгата Шугулбаева, скорее всего, будет принято на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области уже завтра, 30 января. Как стало известно, губернатор Виталий Хоценко еще в конце октября прошлого года внес его кандидатуру на это пост.