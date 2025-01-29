Талгат Шугулбаев может повторно занять пост главы КСП Омской области

Решение о переназначении Талгата Шугулбаева, скорее всего, будет принято на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области уже завтра, 30 января. Как стало известно, губернатор Виталий Хоценко еще в конце октября прошлого года внес его кандидатуру на это пост.
КСП Омской области осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств областного бюджета, проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета и аудит закупок.
Талгат Шугулбаев руководил региональной Счетной палатой с 2020 года. Его переназначение было одобрено Счетной палатой РФ, а на прошлой неделе положительное заключение по кандидатуре выдал профильный комитет Законодательного собрания.
До работы в КСП Шугулбаев руководил Главным управлением финансового контроля Омской области и был отмечен почетными грамотами министерства финансов и правительства региона.
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