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До плюс 1 прогреется воздух в Челябинской области 29 января

До плюс 1 прогреется воздух в Челябинской области 29 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 39% 751 мм рт. ст. +8°

Днем в среду облачно с прояснением, пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами — умеренный, образуются гололедные явления. Ветер западный, северо-западный, его скорость 6−11 м/с. Столбики термометров будут колебаться от минус 4 до плюс 1.

Непосредственно в Челябинске сегодня возможен небольшой мокрый снег, от минус до плюс 1 градуса.

В 7.30 утра в центре города минус 1, влажность 86%, ветер северо-западный 2 м/с, атмосферное давление 737 мм ртутного столба при норме 743 мм.

В четверг, 30 января, на Урале пройдет лишь небольшой снег, а температура воздуха понизится до отрицательных значений. Граница между теплом и холодом будет довольно резкой — ночью от минус 3 до минус 16, днем от плюс 1 до минус 12.