До плюс 1 прогреется воздух в Челябинской области 29 января

Днем в среду облачно с прояснением, пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами — умеренный, образуются гололедные явления. Ветер западный, северо-западный, его скорость 6−11 м/с. Столбики термометров будут колебаться от минус 4 до плюс 1.
Непосредственно в Челябинске сегодня возможен небольшой мокрый снег, от минус до плюс 1 градуса.
В 7.30 утра в центре города минус 1, влажность 86%, ветер северо-западный 2 м/с, атмосферное давление 737 мм ртутного столба при норме 743 мм.
В четверг, 30 января, на Урале пройдет лишь небольшой снег, а температура воздуха понизится до отрицательных значений. Граница между теплом и холодом будет довольно резкой — ночью от минус 3 до минус 16, днем от плюс 1 до минус 12.