Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирка рейса Ташкент — Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта

Пассажирка рейса Ташкент — Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию Uzbekistan Airways.

Источник: pixabay.com

Во время полёта у одной из пассажирок начались роды. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. На призыв о помощи откликнулись пассажиры — врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик.

сообщает авиакомпания

Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на запасной аэродром в городе Кефлавик (Исландия). После благополучной посадки на борт поднялись медики, чтобы оказать необходимую помощь. Мать и новорождённый были доставлены в местную клинику.

Отмечается, что это событие произошло в день 33-летия авиакомпании.