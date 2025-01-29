Пассажирка рейса Ташкент — Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта

Во время полёта у одной из пассажирок начались роды. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. На призыв о помощи откликнулись пассажиры — врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик.