Пассажирка рейса Ташкент — Нью-Йорк родила ребёнка во время полёта

Во время полёта у одной из пассажирок начались роды. Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. На призыв о помощи откликнулись пассажиры — врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик.
Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на запасной аэродром в городе Кефлавик (Исландия). После благополучной посадки на борт поднялись медики, чтобы оказать необходимую помощь. Мать и новорождённый были доставлены в местную клинику.
Отмечается, что это событие произошло в день 33-летия авиакомпании.