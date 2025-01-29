РИА: задержанных у границы Туниса с Алжиром россиян распределили по трем тюрьмам

Адвокат Олфа Хаджри, представляющая интересы нескольких задержанных, признала, что проблема с переводом серьезно осложняет процесс расследования. В стране всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не занимается этим делом. В результате россияне оказываются в правовой ловушке: они не могут писать обращения и запросы без переводчика, а значит, фактически лишены возможности защищать свои права. При этом задержанные сообщают, что следственные органы требуют от них составления официальных документов на французском или арабском языках, которыми они не владеют.