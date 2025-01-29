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Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптики сообщили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 39% 751 мм рт. ст. +8°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем −3, +2 градуса.

В четверг, 30 января, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, днем +2, −3.

В пятницу, 31 января, в Башкирии прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, днем +2, −3.