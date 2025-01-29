Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

По данным Башгидромета, сегодня пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем −3, +2 градуса.