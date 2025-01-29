Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

По данным Башгидромета, сегодня пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем −3, +2 градуса.
В четверг, 30 января, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, днем +2, −3.
В пятницу, 31 января, в Башкирии прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, днем +2, −3.