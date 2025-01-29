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«Золотое сердце»: уникальную операцию по пересадке сердца провели в Алматы

АСТАНА, 29 янв. — Sputnik. В республиканском НИИ кардиологии и внутренних болезней провели пересадку донорского сердца пациенту. Сложнейшую операцию длительностью 6 часов провели заведующий отделением кардиохирургии института Рустем Тулеутаев под руководством ведущего кардиохирурга страны Юрия Пя, сообщает пресс-служба научно-исследовательского института.

Источник: University Medical Center баспасөз қызметі

Донором органов стал 45-летний мужчина, у которого была констатирована смерть головного мозга. Благодаря согласию его родных были спасены жизни четырех наших сограждан, в том числе жизнь 43-летнего мужчины с тяжелым заболеванием сердца (дилатационная кардиомиопатия, токсическая), причиной которого стало чрезмерное употребление энергетических напитков в течение пяти лет, что привело к терминальной стадии сердечной недостаточности. Прогрессирование заболевания сердца привело к тому, что другие операции стали невозможны, а желаемая продолжительность жизни без пересадки сердца была уже не велика.

отмечено в сообщении НИИ кардиологии

Теперь после замены больного сердца на здоровое для пациента открылись большие шансы для плодотворной и продолжительной жизни.

В настоящее время состояние пациента соответствует тяжести перенесенной операции. Динамика стабильная.

медицина