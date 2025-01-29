«Золотое сердце»: уникальную операцию по пересадке сердца провели в Алматы

Донором органов стал 45-летний мужчина, у которого была констатирована смерть головного мозга. Благодаря согласию его родных были спасены жизни четырех наших сограждан, в том числе жизнь 43-летнего мужчины с тяжелым заболеванием сердца (дилатационная кардиомиопатия, токсическая), причиной которого стало чрезмерное употребление энергетических напитков в течение пяти лет, что привело к терминальной стадии сердечной недостаточности. Прогрессирование заболевания сердца привело к тому, что другие операции стали невозможны, а желаемая продолжительность жизни без пересадки сердца была уже не велика.