Последние дни января в Башкирии ознаменуются плюсовой температурой

Стал известен прогноз погоды на последние два дня января. По словам синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики будет ждать не типичные для этого месяца года температурные значения.
— В четверг, 30 января, температура воздуха ночью составит −1,-6°, днем +2,-3°, — говорится в прогнозе.
Метеорологи также ожидают в этот день небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололед. Характер погоды не изменится и 31 января.
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