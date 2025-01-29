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Последние дни января в Башкирии ознаменуются плюсовой температурой

В Башкирии потеплеет до +2 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на последние два дня января. По словам синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики будет ждать не типичные для этого месяца года температурные значения.

— В четверг, 30 января, температура воздуха ночью составит −1,-6°, днем +2,-3°, — говорится в прогнозе.

Метеорологи также ожидают в этот день небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололед. Характер погоды не изменится и 31 января.

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