Школьники в Атырау боятся ходить одни из-за бродячих собак

Горожане обеспокоены тем, что стаи животных свободно перемещаются по улицам, создавая угрозу для детей и взрослых, передает Telegram-канал Atyrau Online. Особенно они представляют опасность ранним утром, когда еще темно, а также по вечерам, когда школьники возвращаются после окончания занятий.