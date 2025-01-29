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Школьники в Атырау боятся ходить одни из-за бродячих собак

Родители атырауских школьников обращают внимание на обострение проблемы с уличными собаками, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Горожане обеспокоены тем, что стаи животных свободно перемещаются по улицам, создавая угрозу для детей и взрослых, передает Telegram-канал Atyrau Online. Особенно они представляют опасность ранним утром, когда еще темно, а также по вечерам, когда школьники возвращаются после окончания занятий.

Со слов родителей школьников, они обеспокоены ситуацией и вынуждены провожать и встречать детей, чтобы избежать возможных нападений.

Мы боимся отпускать детей одних. Собак становится все больше, и они ведут себя агрессивно. Особенно страшно ранним утром и поздним вечером.

рассказала одна из жительниц города

В акимате сообщили, что отлов собак временно приостановлен. Причины этой паузы и сроки возобновления работы не уточняются.

Проблема с бездомными животными в Атырау поднимается не впервые. Ранее предпринимались попытки организовать системный отлов и строительство приютов для животных, но ситуация остается нерешенной.

говорится в публикации Telegram-канала Atyrau Online