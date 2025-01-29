Скандально известный в Омске застройщик попал в список потенциально безопасных

В Омске опубликован список потенциально безопасных застройщиков, которые имеют право продавать квартиры с участием средств дольщиков. В список вошли такие крупные федеральные девелоперы, как «Брусника», «Догма» и «Эталон», а также омские компании.
В перечне из 23 компаний оказался и скандально известный в Омске застройщик «Причал 55». Список попал в руки редакции «СуперОмска». Согласно перечню, компания занимает 20-ю строчку среди потенциально благонадежных застройщиков.
История со скандальной стройкой комплекса «Мирапорт» на улице Пригородная закончилась заморозкой участка. Ровно год назад жильцы соседнего от стройки здания стали бить тревогу, что в их квартирах на стенах появились трещины, а сама стройка нарушает нормы природоохранного законодательства.
После ряда судебных заседаний, стройка была признана незаконной и заморожена. С объекта вывезли всю технику.