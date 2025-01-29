Скандально известный в Омске застройщик попал в список потенциально безопасных

История со скандальной стройкой комплекса «Мирапорт» на улице Пригородная закончилась заморозкой участка. Ровно год назад жильцы соседнего от стройки здания стали бить тревогу, что в их квартирах на стенах появились трещины, а сама стройка нарушает нормы природоохранного законодательства.