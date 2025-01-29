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Скандально известный в Омске застройщик попал в список потенциально безопасных

В Омске представили список застройщиков, которые имеют право заключать договоры долевого участия.

Источник: Комсомольская правда

В Омске опубликован список потенциально безопасных застройщиков, которые имеют право продавать квартиры с участием средств дольщиков. В список вошли такие крупные федеральные девелоперы, как «Брусника», «Догма» и «Эталон», а также омские компании.

В перечне из 23 компаний оказался и скандально известный в Омске застройщик «Причал 55». Список попал в руки редакции «СуперОмска». Согласно перечню, компания занимает 20-ю строчку среди потенциально благонадежных застройщиков.

История со скандальной стройкой комплекса «Мирапорт» на улице Пригородная закончилась заморозкой участка. Ровно год назад жильцы соседнего от стройки здания стали бить тревогу, что в их квартирах на стенах появились трещины, а сама стройка нарушает нормы природоохранного законодательства.

После ряда судебных заседаний, стройка была признана незаконной и заморожена. С объекта вывезли всю технику.