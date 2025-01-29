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Три омских рейса в Москву не улетели вовремя

Задержки связаны с противообледенительной обработкой воздушных судов.

Источник: Om1 Омск

29 января 2025 года в Омском аэропорту зафиксированы задержки трёх рейсов в Москву. Согласно данным на онлайн-табло, первый рейс, который должен был вылететь в 5:40, отправился только в 7:11, что привело к задержке почти на полтора часа.

Следующий рейс также не обошёлся без проблем. Он должен был вылететь в 6:45, но фактически осуществил отправление в 7:21, задержавшись на 36 минут. Третий рейс, который планировался на 7:05, вылетел в 7:44.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, задержки связаны с противообледенительной обработкой воздушных судов.