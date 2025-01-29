В МВД обратились к водителям

В январе зафиксированы крупные ДТП, в которых пострадали люди. Основная причина — несоблюдение безопасной скорости при ограниченной видимости, передает пресс-служба ведомства. Поэтому в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья граждан принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог.