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В МВД обратились к водителям

29 января в Министерстве внутренних дел в очередной раз обратились к участникам дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В январе зафиксированы крупные ДТП, в которых пострадали люди. Основная причина — несоблюдение безопасной скорости при ограниченной видимости, передает пресс-служба ведомства. Поэтому в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья граждан принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог.

Установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости в 60 км/ч» по направлениям Астана — Щучинск и Астана — Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов.

говорится в сообщении

В оповещениях о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также в приложениях как «Яндекс», «2GIS», «Indrive» и других будет отражаться информация о введенном ограничении скорости.