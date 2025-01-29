В МВД обратились к водителям

В январе зафиксированы крупные ДТП, в которых пострадали люди. Основная причина — несоблюдение безопасной скорости при ограниченной видимости, передает пресс-служба ведомства. Поэтому в целях обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья граждан принято решение ограничить скорость на наиболее загруженных участках дорог.
Установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости в 60 км/ч» по направлениям Астана — Щучинск и Астана — Караганда, которые действуют только в условиях плохой видимости, гололеда или других погодных факторов.
В оповещениях о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также в приложениях как «Яндекс», «2GIS», «Indrive» и других будет отражаться информация о введенном ограничении скорости.