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В Кузбассе разработали интеллектуальную систему для диагностики саркопении

Болезнь ранее определяли вручную на основе снимков компьютерной томографии.

КЕМЕРОВО, 29 января. /ТАСС/. Интеллектуальную систему диагностирования саркопении — потери скелетной мышечной массы — разработала команда ученых Кемеровского государственного университета совместно с НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее такой диагноз определялся только вручную на основе снимков компьютерной томографии, сообщили ТАСС в вузе.

«Для определения диагноза берется КТ-снимок брюшной полости в районе позвонка L3. Врач считает площадь мышечной ткани, затем по специальной формуле находит индекс, на основании которого определяется, есть ли у человека саркопения. Вручную это занимает около 15 минут, компьютер же считает за минуту. Нами разработаны две нейронные сети: одна из них сегментирует снимок, выделяет мышечную массу и рассчитывает индекс, вторая — решает задачи классификации», — сказал заведующий кафедрой инженерного дизайна Института инженерных технологий КемГУ Антон Шафрай.

По словам врачей, проведение различных хирургических вмешательств при саркопении ведет к увеличению рисков осложнений во время операций и в рамках реабилитационного периода. «Сейчас идут разговоры о включении обязательной диагностики саркопении перед операциями. И появление инструмента для автоматизации процесса будет этому вопросу способствовать», — добавил Шафрай.

Программа зарегистрирована в качестве результата интеллектуальной деятельности (РИД), а нейронные сети — как ноу-хау. Проект реализуется в рамках грантового конкурса «Старт-1» Фонда содействия инновациям, организованного в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».