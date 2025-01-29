В Кузбассе разработали интеллектуальную систему для диагностики саркопении

«Для определения диагноза берется КТ-снимок брюшной полости в районе позвонка L3. Врач считает площадь мышечной ткани, затем по специальной формуле находит индекс, на основании которого определяется, есть ли у человека саркопения. Вручную это занимает около 15 минут, компьютер же считает за минуту. Нами разработаны две нейронные сети: одна из них сегментирует снимок, выделяет мышечную массу и рассчитывает индекс, вторая — решает задачи классификации», — сказал заведующий кафедрой инженерного дизайна Института инженерных технологий КемГУ Антон Шафрай.