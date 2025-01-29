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В Башкирии утвердили охранные границы торговых рядов 1905 года постройки

В Башкирии утвердили границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Торговые ряды» 1901−1905 годов в городе Белебее.

Источник: Яндекс Карты

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Торговые ряды — это комплекс из 16 торговых зданий и их складов, построенных в историческом центре города на Базарной площади (ныне ул. Советская) в 1901—1904 годах. Построены из кирпича отменного качества одного из 11 кирпичных заводов Белебеевского уезда.

Внешний облик характеризуется стилевым единством с незначительным отличием в деталях. Все фасады равнозначны, со строгой симметрией композиции. Здания — образец небольшой торговой лавки периода эклектики. В декоративном убранстве — традиционные приёмы кирпичной кладки, вертикальные ниши в пол кирпича в обработке простенков, карнизы с городками. Все оконные и дверные проёмы имеют наружные ставни, обшитые деревом.

Торговые ряды были частными владениями купцов конца IХХ — начала XX века. Сегодня это частная собственность предпринимателей, торгующих в основном строительными материалами и мебелью.

Согласно постановлению, в границах охраняемых объектов запрещается капитальное строительство, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ, за исключением работ по сохранению памятника истории и его элементов.

торговля