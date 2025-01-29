В Башкирии утвердили охранные границы торговых рядов 1905 года постройки

Торговые ряды — это комплекс из 16 торговых зданий и их складов, построенных в историческом центре города на Базарной площади (ныне ул. Советская) в 1901—1904 годах. Построены из кирпича отменного качества одного из 11 кирпичных заводов Белебеевского уезда.