Водителя из Нижнеудинска заставили убрать нецензурную надпись с лобового стекла

В Нижнеудинске правоохранители установили женщину, которая ездила за рулем иномарки с нецензурной надписью. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области, один из местных жителей 27 января обратился в полицию и сообщил, что видел в городе авто с вызывающей наклейкой на лобовом стекле.