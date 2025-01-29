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Водителя из Нижнеудинска заставили убрать нецензурную надпись с лобового стекла

39-летняя сибирячка купила машину два года назад, однако нецензурную надпись так и не стерла.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске правоохранители установили женщину, которая ездила за рулем иномарки с нецензурной надписью. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области, один из местных жителей 27 января обратился в полицию и сообщил, что видел в городе авто с вызывающей наклейкой на лобовом стекле.

— Инспекторы ДПС оперативно нашли собственника, которым оказалась 39-летняя сибирячка. Она рассказала, что машину взяла уже такой, а надпись не удалила, так как не успела, — рассказывают в агентстве.

Однако это смутило полицейских, ведь со дня покупки транспорта прошло более двух лет. С женщиной провели разъяснительную беседу, после чего она удалила непристойный текст.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подрядчиков из Иркутска будут штрафовать на сумму от 100 тысяч рублей за некачественную уборку улиц.