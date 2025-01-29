Водителя из Нижнеудинска заставили убрать нецензурную надпись с лобового стекла

В Нижнеудинске правоохранители установили женщину, которая ездила за рулем иномарки с нецензурной надписью. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутской области, один из местных жителей 27 января обратился в полицию и сообщил, что видел в городе авто с вызывающей наклейкой на лобовом стекле.
— Инспекторы ДПС оперативно нашли собственника, которым оказалась 39-летняя сибирячка. Она рассказала, что машину взяла уже такой, а надпись не удалила, так как не успела, — рассказывают в агентстве.
Однако это смутило полицейских, ведь со дня покупки транспорта прошло более двух лет. С женщиной провели разъяснительную беседу, после чего она удалила непристойный текст.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подрядчиков из Иркутска будут штрафовать на сумму от 100 тысяч рублей за некачественную уборку улиц.