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В Новосибирске вводят режим повышенной готовности на станции «Спортивная»

Существует риск угрозы безопасности движения поездов.

Источник: Спецтрансстрой

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» вводят режим повышенной готовности. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

Согласно документу, на станции существует риск угрозы безопасности движения поездов и выхода из строя оборудования. Накануне департамент транспорта расторг соглашение с подрядчиком строительства станции.

Сейчас власти города находятся в поиске компании, которая займется проектной документацией станции, а также обеспечит выполнение работ по инженерным системам.

Ранее КП-Новосибирск писала, что разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили в Новосибирске. Такой документ появился на сайте города.