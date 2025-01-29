За копейки с торгов продают Lexus в Новосибирске

«Автомобиль Lexus RX450H 2011 года выпуска после ДТП», — говорится в сообщении.
Судя по описанию лота, автомобиль получил значительные повреждения. У машины искорежен капот и разбито стекло. Торги запланированы на 26 февраля. Стоимость такого автомобиля без повреждений составляет около 2 миллионов рублей.
На портале «Торги России» указаны данные должника, а в едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщается о залоге автомобиля у банка.
Напомним, что Федеральная таможенная служба (ФТС) начала массово требовать от владельцев автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, доплаты значительных сумм.