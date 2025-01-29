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За копейки с торгов продают Lexus в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 января, ФедералПресс. В Новосибирске на торги выставлен брендовый автомобиль черный Lexus. Стартовая цена — 50 тысяч рублей. Об этом сообщает на сайте «Торги России».

Источник: Reuters

«Автомобиль Lexus RX450H 2011 года выпуска после ДТП», — говорится в сообщении.

Судя по описанию лота, автомобиль получил значительные повреждения. У машины искорежен капот и разбито стекло. Торги запланированы на 26 февраля. Стоимость такого автомобиля без повреждений составляет около 2 миллионов рублей.

На портале «Торги России» указаны данные должника, а в едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщается о залоге автомобиля у банка.

Напомним, что Федеральная таможенная служба (ФТС) начала массово требовать от владельцев автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, доплаты значительных сумм.