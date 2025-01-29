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В НСО прокуратура помогла пенсионерке, замерзавшей в доме

В настоящее время права женщины восстановлены.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Жительница Краснозерского района пожаловалась на низкую температуру в жилом помещении. Районная прокуратура организовала выездную проверку, в ходе которой выяснилось, что температурный режим там не соответствует нормативам.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, исполняющему обязанности главы администрации Краснозерского района было внесено представление. Оно было рассмотрено, после чего температура в жилье была приведена в норму.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что прокуратура Заельцовского района начала проверку по факту падения крановщика на строящемся объекте ЖК «Тайм».

ЖКХ