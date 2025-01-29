В НСО прокуратура помогла пенсионерке, замерзавшей в доме

Жительница Краснозерского района пожаловалась на низкую температуру в жилом помещении. Районная прокуратура организовала выездную проверку, в ходе которой выяснилось, что температурный режим там не соответствует нормативам.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, исполняющему обязанности главы администрации Краснозерского района было внесено представление. Оно было рассмотрено, после чего температура в жилье была приведена в норму.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что прокуратура Заельцовского района начала проверку по факту падения крановщика на строящемся объекте ЖК «Тайм».