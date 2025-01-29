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Пермячка отсудила 20 тысяч рублей за незаконное использование своего фото

Девушка обнаружила в Сети свою фотографию в рекламе юридической фирмы.

Источник: Комсомольская правда

Пермячка была неприятно удивлена, когда узнала, что является рекламным лицом одной из юридических компаний. Рекламу со своим изображением девушка обнаружила в соцсетях и на сайтах. Она обратилась с досудебной претензией к руководству компании с требованием удалить ее фото и видео. Но ее претензию проигнорировали, рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Тогда жительница Перми обратилась в суд и потребовала выплатить ей моральный вред. В ходе судебного процесса был установлен факт нарушения законодательства в сфере защиты персональных и биометрических данных граждан. Кроме того, девушка испытывала нравственные страдания из-за нарушения ее личных прав.

Суд постановил удалить всю рекламу с изображением пермячки. Также суд обязал фирму выплатить девушке 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и порядка 30 тысяч рублей судебных издержек. После суда организация удалила всю незаконную рекламу из интернета. Однако выплатить деньги юристы согласились только после ареста счетов компании.