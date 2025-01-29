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Новосибирская область занимает второе место по числу медиков-мигрантов

В медицинских учреждениях Новосибирской области работают более 400 иностранных специалистов, что ставит регион на второе место в России после Московской области.

Источник: Getty Images/Unsplash

В общей сложности в 68 субъектах страны трудятся 4618 медиков-мигрантов, большинство из которых приехали из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Тем не менее уровень подготовки мигрантов варьируется: среди них есть как квалифицированные специалисты, так и те, кто нуждается в дополнительном обучении. Проблемы с русским языком также распространены, что влияет на отношение пациентов. В то же время некоторые медицинские учреждения нанимают врачей-мигрантов для работы с выходцами из стран ближнего зарубежья.

Для медиков из этих стран предусмотрена упрощенная система подтверждения квалификации. Дипломы о высшем образовании из ряда стран СНГ признаются в России, что позволяет им быстро начать работать после аккредитации.

Напомним, в Новосибирске рассказали, как решаются проблемы детей-мигрантов.

медицина