Новосибирская область занимает второе место по числу медиков-мигрантов

Тем не менее уровень подготовки мигрантов варьируется: среди них есть как квалифицированные специалисты, так и те, кто нуждается в дополнительном обучении. Проблемы с русским языком также распространены, что влияет на отношение пациентов. В то же время некоторые медицинские учреждения нанимают врачей-мигрантов для работы с выходцами из стран ближнего зарубежья.