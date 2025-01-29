Суд обязал администрацию Татышлинского района предоставить инвалиду-колясочнику благоустроенную квартиру

В Башкирии прокуратура Татышлинского района провела проверку исполнения жилищного законодательства. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
63-летний местный житель страдает от тяжелой формы хронического заболевания и передвигается на коляске, в связи с этим у него есть право на льготное получение жилья. Однако муниципалитет своевременно свои обязательства не исполнил.
Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрацию района предоставить мужчине жилье, которое отвечает техническим и санитарным требованиям. Инстанция признала доводы ведомства обоснованными и удовлетворил их. В итоге инвалиду-колясочнику предоставили благоустроенную квартиру.
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