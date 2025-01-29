В Башкирии взята под госохрану территория Церкви Казанской Богородицы

Согласно постановлению, в границах охраняемых объектов запрещается капитальное строительство, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ, за исключением работ по сохранению памятника истории и его элементов.
В 1788 году дочь промышленника Ивана Мясникова, совладельца медеплавильного завода, Аграфена Дурасова организовала в селе Верхотор строительство каменной церкви. Храм освятили в честь иконы Казанской Божией Матери.
Кирпичное здание церкви состояло из трех объемов: квадратного в плане храма и несколько уступающих ему по ширине трапезной и апсиды. Несколько позже, вероятно, в первой половине XIX века, появились трехъярусная колокольня и боковые приделы храма.
Церковь была закрыта в 1930-е годы и использовалась под склад. Некоторое время здесь размещался клуб. Были разобраны верхние ярусы колокольни, утрачена небольшая главка, располагавшаяся над алтарной апсидой, и две люкарны, прорезавшие северо-западный и юго-восточный лотки храмового свода.
В настоящее время здание возвращено общине верующих. С 1990 года в нем велись восстановительные работы. В 2009 году были проведены работы по внутреннему преображению здания. На данный момент храм регулярно принимает прихожан.