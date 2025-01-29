Центр Хабаровска встал в пробки из-за снежного циклона

Как следует из онлайн-карты пробок, большие проблемы с движением наблюдаются на улицах Муравьёва-Амурского, Шеронова, Калинина, Льва Толстого, Дикопольцева и Ленина. В районе перекрёстка Большой и Воронежской пробка достигает 10-балльных значений. Нельзя проехать и по улице Тихоокеанской.