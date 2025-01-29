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Центр Хабаровска встал в пробки из-за снежного циклона

В Хабаровске образовались длинные пробки из-за снежного циклона.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 42% 751 мм рт. ст. +6°
Источник: Соцсети

Дорожная обстановка в городе сейчас оценивается на 6 из 10 баллов, но на самых загруженных улицах ситуация хуже, свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Как следует из онлайн-карты пробок, большие проблемы с движением наблюдаются на улицах Муравьёва-Амурского, Шеронова, Калинина, Льва Толстого, Дикопольцева и Ленина. В районе перекрёстка Большой и Воронежской пробка достигает 10-балльных значений. Нельзя проехать и по улице Тихоокеанской.

Горожане, вынужденные проводить время за рулём, активно оставляют на карте комментарии. Одни выражают недовольство — не столько снегопадом, сколько реакцией на него других участников дорожного движения:

«Люди, это ж всего-то снег! Даже не камнепад, и даже не по колено!» — эмоционально прокомментировала Надя, застрявшая на Тихоокеанской.

«Пока ехал на пары, они кончились», — отмечает пользователь Максим Горобец, едущий по улице Ленина.

Другие иронизируют над ситуацией: «Я тоже хочу жить, дайте пожить…» — пишет Яна Касаткина с улицы Воронежской.

«В 17:30 все рассаживаемся по машинам и начинаем создавать гигантскую пробку, пожалуйста!» — в шутку призывает горожан Дмитрий Девятнадцать, стоящий на Муравьёва-Амурского.

По данным Дальневосточного УГМС, в городе наблюдается снегопад с порывами ветра до 15−20 м/с, который продолжится до конца дня. Завтра, 29 января, на дорогах ожидается снежный накат, но интенсивность ветра снизится.