Снег идет больше 30 часов: в Советской Гавани введен режим ЧС

В Хабаровский край пришел циклон. Осадки идут во многих районах региона, закрыты дороги для пассажирского транспорта. В Советской Гавани ввели режим ЧС. Снег там идет больше 30 часов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По словам главы района Дмитрия Чайки, такое решение позволит привлечь дополнительную технику. Сейчас одна единица находится на расчистке микрорайона Лесозавод-20, еще одна — в Первом районе.
Один погрузчик и грейдер работают в городе. В Лососине основная поселковая дорога уже приведена в порядок. В Заветах Ильича находятся две единицы техники, в Майском — три единицы. В поселке Гатка к работе приступил погрузчик подрядной организации.
«Снег идет уже более 30 часов и по прогнозам синоптиков закончится только в ночь на 30 января, что значительно осложняет ситуацию. Уважаемые жители Советско-Гаванского района! Убедительная просьба не выезжать на своих автомобилях», — обратился к населению глава района.